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МЧС СО: сформирована рабочая группа по контролю за паводковой обстановкой на реках региона

31 марта 2021 21:21
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Для контроля за паводком организованы 13 гидропостов на малых реках и 5 на водохранилищах губернии.

С 31 марта в Главном управлении МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа оперативного штаба по контролю за паводковой обстановкой в 2021 году.

Личный состав, входящий в рабочую группу, организует контроль за прохождением весеннего половодья на территории Самарской области и своевременным реагированием на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями.

На заседании межведомственной противопаводковой комиссии, проходившей в Самаре 29 марта, обсуждалась ситуация на водоемах региона.

Особое внимание уделяется малым рекам. В этом году уровень воды в реках в период половодья может быть выше, чем в прошлом. Это связано с большим количеством выпавшего снега.

В настоящее время на большинстве рек наблюдается ледостав, толщина льда составляет от 22 до 70 см. Вскрытие рек ожидается до 10 апреля.

Для контроля за паводком организованы 13 гидропостов на малых реках и 5 на водохранилищах губернии.

В зоне возможных подтоплений находятся 30 населенных пунктов, расположенных в Кинель-Черкасском, Кошкинском, Челновершинском, Сергиевском, Камышлинском, Красноярском, Нефтегорском и Елховском районах.

В этих муниципалитетах проводятся подготовительные мероприятия по минимизации рисков, вызванных половодьем: расчистка водопропускных систем, подготовка пунктов временного размещения для населения и мест для размещения домашних животных, создаются аварийные бригады, организовано дежурство. На случай подтоплений сформирован резерв финансовых и материальных средств.

В настоящее время паводковых явлений на территории Самарской области еще не наблюдается, однако, Главное управление обращает внимание граждан, проживающих в зонах возможных подтоплений, на необходимость соблюдения определенных рекомендаций по подготовке к весеннему половодью и паводку:

- если Ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

- ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

Если Ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо:

- внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения;

- отключить газ, электричество и воду;

- погасить огонь в горящих печах;

- ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;

- закрыть двери и окна или даже забить их досками;

- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

- дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);

- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;

- подготовиться к эвакуации.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредства. Во время движения не покидайте указанных Вам мест, не садитесь на борта, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

 

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