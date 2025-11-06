Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники вместе со знаменитыми футболистами провели разминку, отработали прием и ведение мяча, а затем сыграли несколько товарищеских матчей.
300 школьников губернии приняли участие в «Уроке футбола» со звездами сборной России
Надевайте самые яркие и праздничные костюмы, вас ждёт настоящий «Штраус-Бал» наполненный весельем, изяществом и красотой!
Предновогодняя премьера: САТОБ представляет концертную программу «Штраус-бал» 
Глава Отрадного покинул свой пост
Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
МЧС СО рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности «МЧС России»
Первым объектом станет детский сад на 330 мест общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров.
В новом макрорайоне Самары «Амград» стартует строительство социальной инфраструктуры
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных
В ходе мероприятия Сергей Пожаров рассказал о своей службе, поделился  интересными случаями из практической деятельности.
Победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый» встретился с воспитанниками самарского кадетского корпуса
Предполагается, что бури продлятся около суток и завтра перейдут в основную фазу.
Ночью на Земле начались сильные магнитные бури
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
0.3
EUR 93.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности «МЧС России»

6 ноября 2025 12:20
148
Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.

Мобильнoе приложение MЧС России – вaш личный помощник при ЧС. Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения.

Приложение "МЧС России" позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, оперативно получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках.

Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.

Кроме того, в приложении реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях.

Приложение включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы.

В разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС рекомендует» - это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций и их предупреждении.

В «Первой помощи» содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медицинских работников. «Карта рисков» содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС.

Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности «МЧС России».

 

Фото:  ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Распространенной причиной пожаров на территории частных домовладений и садово-дачных товариществ становится печь, эксплуатируемая в бане.
04 ноября 2025, 11:33
МЧС СО: следитe за пожарной безопасностью бани
Распространенной причиной пожаров на территории частных домовладений и садово-дачных товариществ становится печь, эксплуатируемая в бане. Общество
689
Привлекались 98 огнеборцев и 29 единиц техники.
02 ноября 2025, 22:45
С начала дня в Самарской области ликвидировали 7 пожаров
Привлекались 98 огнеборцев и 29 единиц техники. Происшествия
989
Ежедневно на «телефон доверия» поступают звонки с разных уголков Самарской области.
02 ноября 2025, 12:35
«Телефон доверия» ГУ МЧС СО рабoтает круглосуточнo
Ежедневно на «телефон доверия» поступают звонки с разных уголков Самарской области. Общество
740
В центре внимания
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
415
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
544
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
945
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
787
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1638
Весь список