МЧС СО: отдыхайте в местах, специально оборудованных для купания

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Уважаемые жители Самарской области, в очередной раз, обращаемся к вам - отдыхайте в местах, специально оборудованных для купания.

Не употребляйте алкоголь и следите за состоянием здоровья, если намерены зайти в воду.

Проявляйте сознательность, находясь у воды, следите за детьми, не оставляйте их одних, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения – это прямая угроза вашей жизни. Купайтесь там, где имеются спасательные посты.

О правилах безопасного поведения на воде.

Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:

- не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.

- купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами.

- внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде.

- не оставляйте без присмотра детей, не умеющих плавать.

- не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.

- не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь.

- старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.

- проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.

-если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.

- не купайтесь в одиночку.

- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам.

Если случилась судорога:

- если рядом есть люди – позовите их на помощь;

- постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока возможно задерживать дыхание;

- при продолжении судорог - до боли щипайте пальцами мышцу;

- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.

Если вы захлебнулись водой:

- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;

- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;

- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;

- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;

- при необходимости позовите людей на помощь.

Крайне важно уметь помочь себе самому в случае возникновения экстремальной ситуации, но не менее важно и знать, как спасти других, если самостоятельно они этого сделать не могут.

Если вы увидели тонущего человека:

- привлеките внимание окружающих громким криком, вызовите «Скорую помощь» и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающего;

- спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по возможности ближе к утопающему;

- если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой. Если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;

- если утопающий погрузился на дно, оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте искать утонувшего под водой;

- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу.

Мероприятия первой помощи должны выполняться быстро:

- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;

- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;

- после этого уложите пострадавшего на спину, при отсутствии дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

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