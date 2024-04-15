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МЧС СО: о пaводковой обстановке в регионе за сутки

15 апреля 2024 16:44
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За сутки освободились от воды 19 жилых домов и 59 приусадебных участков.

В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными 5 низководных мостов, 210 частных жилых домов, 665 приусадебных участков. В Богатовском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация», еще в 13 муниципальных районах (г. Новокуйбышевск, Большеглушицкий, Борский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Нефтегорский, Пестравский, Сергиевский, Ставропольский, Камышлинский, Волжский, Красноярский районы) введен режим «Повышенная готовность».

За сутки освободились от воды 19 жилых домов и 59 приусадебных участков.

Отсутствует транспортное сообщение с н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются.

За сутки оказался подтопленным 71 жилой дом в Пестравском, Богатовском, Борском районе и 133 приусадебных участка в Кинель – Черкасском, Красноярском, Богатовском, Нефтегорском районах.

В 2 пунктах временного размещения находятся 23 человека, в том числе 6 детей.

Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Главного управления МЧС России по Самарской области

Теги: МЧС

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