МЧС СО: неосторожное обращение с огнем - распространённая причина пожаров

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Сегодня утром в Октябрьском районе г. Самары произошел пожар, унесший жизни двоих человек.

Для борьбы с огнем было задействовано 95 человек и 33 единицы техники.

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Это достаточно распространённая причина пожаров, объединяющая ряд обстоятельств, связанных одним основным критерием – наличием открытого пламени, послужившего причиной пожара.

Чтобы не допустить беды при обращении с открытым огнём, Главное управление МЧС России по Самарской области, рекомендует соблюдать правила безопасности:

1. Не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, отопительные очаги без присмотра;

2. При использовании свечей устанавливайте их на несгораемом основании;

3. Держите горящую свечу, керосиновую лампу вдали от легковоспламеняющихся материалов;

4. Никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол;

5. Не курите в постели, в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

6. Потушив сигарету, никогда сразу не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину;

7. Рекомендуем установить дома пожарный извещатель и регулярно проверять его работу, нажимая на кнопку для тестирования.

Помните! Ваша безопасность – ваша ответственность!

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную службу по телефону «01» и с мобильного - телефона «101».

Фото: ГУ МЧС СО