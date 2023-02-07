Во время крупного пожара в Октябрьском районе Самары погибли два человека

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Как сообщалось ранее, 7 февраля, вспыхнул частный дом на ул. 2-й Радиальной, 60. В пожаре погибло два человека и один получил ожоги.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что вызов поступил в 6:28. На месте выяснилось – огонь полыхал на площади 250 кв. метров.



К тушению привлекли 95 человек и 33 единицы техники. В 7:54 объявили ликвидацию открытого горения. А в 10:51 пожар потушили.



В огне пострадала 73-летняя пенсионерка, ее с ожогами доставили в больницу. На месте пожара обнаружили тела двух погибших. Их личности еще устанавливаются, пишет Сова.

Фото облМЧС.