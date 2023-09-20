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Многие горожане продолжают посещать свои загородные дома и дачные участки осенью. Приводят в порядок территорию, подготавливая дома и надворные постройки к холодам.
МЧС СО: на территории частных домов и дач осенью необходимо соблюдать правила пожарной безопасности
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МЧС СО: на территории частных домов и дач осенью необходимо соблюдать правила пожарной безопасности

20 сентября 2023 17:18
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Многие горожане продолжают посещать свои загородные дома и дачные участки осенью. Приводят в порядок территорию, подготавливая дома и надворные постройки к холодам.

Многие горожане продолжают посещать свои загородные дома и дачные участки осенью. Приводят в порядок территорию, подготавливая дома и надворные постройки к холодам. К сожалению, некоторые из них продолжают сжигать опавшую листву и мусор на придомовой территории, что может привести к пожару. 

Так, 19 сентября горела надворная постройка в селе Красный Строитель, а в селе Большая Глушица в этот же день горела баня.

Ночью, 20 сентября, поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки. Там горел дом на площади 96 кв.м.

Спустя несколько минут стало известно о пожаре в Елховском районе, где горела частная баня на площади 27 кв.м.

К счастью, на пожарах никто не пострадал.

Для того, чтобы пребывание в загородном доме приносило только положительные эмоции необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

 - территория участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться;

 - запрещается сжигание мусора и травы на расстоянии меньше 50 м от строений. Не допускаются палы травы на садовых участках;

- нельзя топить печи, имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки;

- запрещается располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;

- ни в коем случае не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- пользуйтесь только исправными электроприборами заводского изготовления;

- содержите в исправном состоянии электрические сети и газовые приборы, соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации;

- у каждого жилого строения должна стоять бочка с водой (на летний период), первичные средства пожаротушения (огнетушитель), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам, а также водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны всегда оставаться свободными;

- противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 м.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "01", «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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