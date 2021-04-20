МЧС СО информирует об увеличении сбросов воды с Жигулевской ГЭС с 20 апреля

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В соответствии с графиком спецпопуска Жигулевского гидроузла объем сбросов составит:

20 апреля - 11000 ± 500 м куб/с,

21 апреля - 14000 ± 500 м куб/с,

22 апреля - 17000 ± 500 м куб/с,

23 апреля -20000 ± 500 м куб/с.

24 апреля - 23000 ± 500 м куб/с.

С 25 апреля по 2 мая - 25000 ± 500 м куб/с.

При сбросах воды объемом 25000 ± 500 м куб/с уровень Волги у Самары ожидается в пределах 31,70 мБс – 32,20 мБс.

В связи с увеличением сбросов, возможно подтопление низинных участков местности, дорог, низководных мостов, дачных участков и сельхозугодий, примыкающих к бассейнам рек Волга, Сок, Самара и расположенных на территории г.о. Тольятти, м.р. Ставропольский, г.о. Самара, м.р. Волжский, м.р. Красноярский, г.о. Новокуйбышевск, м.р. Кинельский, м.р. Безенчукский, м.р. Приволжский, м.р. Сызранский.

По состоянию на 06.00 20 апреля на территории Самарской области остается подтопленным 1 низководный мост в районе н.п. Бобровка Кинельского района, уровень воды над дорожным полотном составляет 86 см.

Проезд к н.п. Бобровка осуществляется через н.п. Алексеевка (протяженность объездного пути 39 км).

Подтопленных территорий населенных пунктов, жилых домов, участков автомобильных дорог, социально значимых объектов и объектов экономики нет.

Фото: облМЧС