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МЧС СО: безопасное использование электроотопительных приборов - как избежать пожара

5 февраля 2025 17:17
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Нарушение правил устройства и эксплуатации такого оборудования часто становится причиной пожаров.

С наступлением холодов граждане активно используют электроотопительные приборы для обогрева своих домов и квартир. Однако нарушение правил устройства и эксплуатации такого оборудования часто становится причиной пожаров. По статистике, значительная часть возгораний в осенне-зимний период связана именно с перегрузкой электросети, неисправностью обогревателей и неправильной их эксплуатацией.

С начала года в регионе произошло 113 пожаров, в результате которых погибли 4 человека, еще 3 пострадали.

Чтобы предотвратить возникновение пожара, необходимо строго соблюдать правила безопасности при использовании электроотопительных приборов.

Основные причины пожаров из-за электроотопительного оборудования:

 1. Перегрузка электросети

Одновременное подключение нескольких мощных приборов может привести к перегреву проводки и короткому замыканию.

Использование удлинителей и тройников низкого качества повышает риск возгорания.

Неисправность электрооборудования

Использование старых или поврежденных электроприборов повышает вероятность замыкания.

Важно регулярно проверять состояние шнуров и вилок обогревателей.

 3. Неправильное расположение приборов

 Обогреватели нельзя устанавливать рядом с легковоспламеняющимися предметами: занавесками, мебелью, одеждой.

 Категорически запрещено накрывать электрические обогреватели тканями или сушить на них вещи.

 4. Оставление включенных приборов без присмотра

Уходя из дома или ложась спать, необходимо отключать электрообогреватели от сети.

Многие пожары происходят из-за того, что приборы остаются включенными на ночь.

Чтобы избежать пожара, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- используйте только сертифицированные и исправные электрообогреватели;

- проверяйте состояние электропроводки, при необходимости вызывать специалистов для ремонта;

- размещайте электрообогреватели на безопасном расстоянии от мебели, штор и других горючих предметов;

- не оставляйте обогреватели включенными без присмотра и на ночь;

- регулярно проверяйте исправность автоматических выключателей и электропроводки в доме;

- установите в доме автономный пожарный извещатель, который предупредит об опасности.

Помните, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Соблюдайте правила эксплуатации электроотопительных приборов, берегите себя и своих близких!

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 101.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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