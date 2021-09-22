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МЧС СО: аварийный режим работы электропроводки – частая причина пожара

22 сентября 2021 18:08
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Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

По статистике, наиболее распространённые причины пожаров связаны с неисправностями электропроводки. Пожары по данной причине возникают, как правило, в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

Один из подобных пожаров произошел вчера в Борском районе.

Ночью 21 сентября в ЦУКС поступило сообщение о пожаре на улице Светлой в селе Борское. Было установлено, что горит частный дом и надворные постройки на площади 300 кв.м. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова "1-БИС".

К ликвидации привлекались 14 единиц техники, 36 человек личного состава. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.

Главное управление напоминает, чтобы избежать такого рода пожаров необходимо соблюдать несложные правила:

- монтаж электропроводки должен выполнять только квалицированный специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:  облМЧС

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