Мастер-класс по изготовлению фликеров прошел в Новокуйбышевске

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С целью сокращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции Самарской области проводят профилактические мероприятия с населением, особое внимание уделяя самым юным жителям региона.

Так, в Новокуйбышевске полицейские провели с воспитанниками детского сада разъяснительную беседу, в ходе которой рассказали малышам основные правила дорожного движения и организовали увлекательный мастер-класс по изготовлению световозвращающих брелоков.

Инспектор ДПС отдела Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Антон Кичаков рассказал малышам, для чего нужны светоотражающие элементы, как правильно их крепить и применять, подчеркнув, что тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости наличие светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках может значительно снизить уровень детского травматизма на дорогах.

В ходе мероприятия ребята совместно с сотрудником полиции повторили, как правильно вести себя на улицах города, какие меры безопасности необходимо соблюдать при катании на санках, тюбингах и ледянках.

Госавтоинспектор продемонстрировал ребятам служебный автомобиль и показал в действии специальные звуковые и световые устройства.

В завершение встречи старший лейтенант полиции пожелал ребятам быть внимательными, осторожными и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Фото: облМВД