Масленица: что выдумка, а что нет

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Начинается Масленица — самый популярный народный праздник, вокруг которого так много мифов. Что выдумка, а что нет и в чем настоящий смысл масленичной недели — в материале РИА Новости.

Не обжорства ради

Масленка, мясопуст, объедуха, блинщина… Список можно продолжить. Все это одно событие — большинству оно известно как Масленица.

Этот праздник очень древний. Его отмечали еще в дохристианские времена, но под другим названием. А каким — доподлинно не известно. Именование "Масленица" появилось лишь в XV веке.

И оно чисто церковное. Все дело в том, что праздник выпадает на последнюю неделю перед Великим постом. В календаре она обозначена, как "неделя о Страшном суде". В церковном году этот период уникален.

"В течение всей недели нельзя употреблять мясо — тем самым верующие готовятся к мягкому вхождению в Великий пост. Правда, в народном понимании это выражается чаще всего в обжорстве. В той же западной христианской традиции подобный подход воплощает слово "карнавал", которое переводится как "прощай, мясо!". То есть "мясопуст" по-нашему", — объясняет известный православный публицист протоиерей Максим Первозванский.

Духовный смысл в том, чтобы за неделю человек перестроился на длительное говение. В разных аспектах. Помимо питания, это, например, молитва — поэтому на сырной неделе в среду и пятницу в храмах совершают великопостные службы. Ну и, конечно же, благотворительность — ради "ближнего своего".

"Различные посиделки служат не тому, чтобы мы плотно поели. А тому, чтобы мы, оказавшись за общим столом, примирились. С кем у нас непросто, напряженка — во время Масленицы надо встретиться, может, даже немного выпить. И поговорить об общих проблемах, чтобы с началом Великого поста не держать зла друг на друга", — говорит протоиерей.

"Тещиных вечерок" не было

Однако в контексте Масленицы о примирении с ближними большинство вспоминает не сразу. Этот праздник прежде всего ассоциируют с весельем. Мол, конец зиме — пора встречать весну.

Вот только изначально повод для Масленицы далеко не радостный: в дохристианские времена это были поминки богини Зимы. По случаю ее символических похорон устраивали тризну.

И привязан праздник был ко дню весеннего солнцестояния — примерно 21-23 марта. Уже с приходом христианства его даты внесли в церковный календарь.

Да и блины — главный символ — вовсе не символизируют солнце. Это, на самом деле, поминальное блюдо.

"Вообще вокруг Масленицы сложилось очень много мифов. Например, ее называют Комоедицей — мол, под таким названием ее знали славяне. Сейчас эту точку зрения продвигают неоязычники. Но такое именование мы встречаем лишь в XIX веке. Да и то однажды. Теории о том, что это слово древнее, не выдерживают критики", — уточняет фольклорист Екатерина Дорохова.

Одним заблуждением дело не ограничивается: то же сжигание чучела Зимы, которое совершают во многих городах России 46 процентов россиян, — тоже недавняя традиция.

"Она связана с тем, что в древние времена Масленицей заканчивался старый год. Соответственно, провожая его, выкидывали старые вещи. Еще 100-150 лет назад сжигали не чучело, а старую одежду", — рассказывает Дорохова.

Кроме того, всего век назад люди ничего не знали об особых названиях каждого дня сырной недели. Все, за исключением заимствованного из церковного календаря Прощеного воскресенья накануне Великого поста, — это, что называется, новый фольклор. Понедельник — "Встреча" — посвящен жарке блинов. Во вторник, "Заигрыш", начинались первые гуляния. В среду зятья ходят к теще на блины. В четверг начинается "Разгуляй". В пятницу — "Тещины вечерки". А в субботу — "Золовкины посиделки".

"Что удивительно, это деление появилось в 30-е годы XX века (разгар антирелигиозной кампании в СССР. — Прим. ред.). На каком-нибудь предприятии готовили программу празднования, вот и придумали такие названия. А потом это довольно быстро распространилось в народе", — отмечает фольклорист.

Забытые обычаи

Парадоксально, но именно Масленица, по сути, оставалась единственным народным праздником в Советском Союзе. В отличие от других, официальная пропаганда его не замалчивала. Правда, о религиозной составляющей все равно не упоминали. И теперь многим непонятно, какой это праздник — христианский или языческий.

"На самом деле, чисто языческий. И все его обряды связаны с язычеством. Христианство повлияло не сильно, немного сдвинуло сроки на более ранние", — говорит Дорохова.

Из церковного сперва было только название. "Масляный" в переводе с церковнославянского — "молочный". Но со временем праздник наполнился и христианским содержанием: как время подготовки к Великому посту и отказа от мясной пищи.

Несмотря на языческую суть и обряды, Масленицу на Руси отмечали всегда. До революции Церковь закрывала на это глаза.

При этом обычаев тогда было на порядок больше. "Например, в старину на молодых людей, которые еще не женились, в шутку вешали "колоду" — небольшое бревно, — рассказывает фольклорист.— А в некоторых регионах с бревнами ходили и девушки. Это была такая форма общественного порицания".

Эта и многие другие традиции позабыты. Хотя сам праздник, по данным социологов, отмечают почти 90 процентов россиян.

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