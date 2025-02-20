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Масленичная неделя стартует в понедельник, 24 февраля, и завершится 2 марта

20 февраля 2025 15:36
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На протяжении семи дней в семьях принято печь блины, угощать ими родных, близких, соседей и есть самим, заглядывая в гости к знакомым.

Масленичная неделя стартует в понедельник, 24 февраля, и завершится 2 марта Прощеным воскресеньем. Это событие всегда было одним из самых любимых на Руси, оно предшествует приходу весны и тепла. На протяжении семи дней в семьях принято печь блины, угощать ими родных, близких, соседей и есть самим, заглядывая в гости к знакомым, пишет sovainfo.ru.

У каждого дня этого праздника есть свои традиции и обычаи. Сырная седмица делится условно на два периода: с понедельника до среды - Узкая Масленица, когда дом приводят в порядок, а с четверга по воскресенье - Широкая Масленица, когда царят веселье и праздничная атмосфера.

А с понедельника, следующего за Прощеным воскресеньем, для верующих начнется Великий пост.

Дни Масленицы

Каждый день праздника таит свой смысл, традиции и обычаи. Всего их семь, как дней недели.

Первый день - "Встреча"

В первый день принято начинать печь блины, а самым первым следовало угостить бездомного человека, чтобы почтить и помянуть души усопших. Также в понедельник устраивали коллективные гулянья и катания на качелях.

Второй день - "Заигрыши"

Он посвящен молодежному веселью. Принято кататься с горок, играть в снежки, соревноваться в скоростном спуске и объедаться блинами. Парни в это время присматривались к девицам, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.

Третий день - "Лакомка"

В среду теща должна была устроить прием своему зятю и его семье. Ей полагалось быть ласковой и доброй, демонстрировать любовь и расположение родне.

Четвертый день - "Разгуляй"

С этого дня начинается Широкая Масленица. На Руси откладывали все печали и заботы и начинали предаваться веселью. С этой поры стартовали массовые гулянья и посиделки. Традиционно проводились кулачные бои, катания на лошадях, хороводы и зимние забавы. Главная игра - взятие зимнего городка. В народе считалось, что все должны веселиться, а домоседов настигнут несчастья.

Пятый день - "Тещины вечерки"

Пятница - время мамы жены посещать зятя с ответным визитом. Блины для гостьи готовит дочь, а ее муж всячески ухаживает за мамой, демонстрируя радушие и гостеприимство. Считается, что такое поведение принесет хорошие отношения в семью молодых.

Шестой день - "Золовкины посиделки"

В это время гостей встречали молодые жены. Они должны были звать к себе сестер мужа. Угощать золовок предстояло, конечно же, блинами, а попутно полагалось и посплетничать. Кроме того, гости не должны были уйти без подарков.

Седьмой день - "Прощеное воскресенье"

В воскресенье наступает главный день праздника - Проводы зимы. В этом году он приходится на 2 марта. Традиции велят просить друг у друга прощения и забывать все обиды. Закрепить действо полагалось троекратным поцелуем. Стол в этот день должен быть богат на блины и начинки, сладости и яства, а веселье - не покидать дом. В числе любимых угощений самарцев на Масленицу - блины с мясом и творогом.

На Руси устраивали массовые гулянья, водили хороводы и сжигали чучело Масленицы, открывая дорогу весне.

Отношение православной церкви к событию

Священник Алексей Бессонов считает, что масленичные традиции не противоречат христианским.

По церковной традиции этот период - Сырная седмица, когда разрешены молочные продукты, но уже не допускаются блюда из мяса. Батюшка подчеркивает, что такие мероприятия, которые проходят на протяжении семи дней, объединяют семьи, но есть и кое-что, что церковь не приветствует, пишет Лента.ру.

"Мы разве что против сжигания чучела. Хотя если вы обратитесь к некоторым европейским народам, у них есть понятие карнавала, когда люди сжигали старые вещи и входили "чистыми" и освобожденными от всего лишнего в Великий пост. К Богу лучше идти налегке и создавать нечто новое", - рассказал священник.

 

Фртр:  freepik.com


 

 

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