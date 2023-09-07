Лучшим начальником пожарного караула в конкурсе профессионального мастерства стал Павел Антоненко

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Лучшим начальником пожарного караула Главного управления МЧС СО в 2023 году стал Павел Антоненко - начальник караула 86 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. Почетное звание лучшего по профессии досталось еще одному представителю Тольятти.

В ходе конкурса участники демонстрировали свои теоретические знания, отвечая на вопросы по тактической, технической, медицинской подготовке, газодымозащитной службе, и практические – с отработкой нормативов по физической подготовке. Так, конкурсантам необходимо было на время надеть боевую одежду и снаряжение пожарного, подняться по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, выполнить нормативы по челночному бегу, подтягиванию на перекладине и кроссу на 1000 метров. Старший лейтенант внутренней службы Павел Антоненко успешно преодолел все этапы конкурса и занял 1 место.

С детства будущий лучший начкар увлекался спортом и участвовал в соревнованиях, на которых неоднократно становился призером. Не оставлял без внимания и учебную деятельность.

В период прохождения обучения в Академии государственной противопожарной службы МЧС России (АГПС) принимал участие в учениях и неотложных работах на территории Москвы и Московской области. Участвовал в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу, по завершении которой получил диплом второй степени. Играл за баскетбольную команду АГПС. Неоднократно участвовал в парадах ко Дню Победы.

За время службы Павел Антоненко неоднократно выезжал на тушение пожаров в качестве руководителя тушения пожара, а также участвовал в ликвидации крупных пожаров на территории тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона, таких, как пожар на ОАО «Феррони Тольятти»» в 2023 году, лесные пожары на территории городского округа Тольятти 2021 года.

В свободное от службы время Павел активно занимается спортом, играет в любительской баскетбольной лиге в команде «Куйбышевазот», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО