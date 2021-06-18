«Лучший водитель трамвая»: самарец Сергей Панин завоевал «бронзу»

44

Сегодня в Волгограде завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Свое мастерство доказывали представители 26 регионов страны.

Самару на конкурсе представляли два человека: это победитель городского этапа соревнований Никита Долганов, который трудится в городском депо муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», и сотрудник Кировского депо Сергей Панин.

Жюри оценивало навыки вождения (в том числе скоростного маневрирования), знание правил дорожного движения, безопасности и технической эксплуатации составов, а также культуру обслуживания пассажиров.

По итогам трех конкурсных дней победа присуждена волгоградке Анжелике Лобачевой.

Самарец Сергей Панин завоевал «бронзу».

«Езда по трассе требует не только мастерства, безупречности, но и выдержки, особенно, если речь идет о скоростном вождении, – рассказал Сергей Панин перед поездкой в Волгоград. – Когда я сажусь в трамвай, ощущаю, что мы с ним становимся одним целым. Мне все в этой работе нравится!».