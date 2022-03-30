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Лишь каждый пятый самарец считает, что отпуск в этом году лучше провести дома

30 марта 2022 13:51
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Лишь каждый пятый самарец считает, что отпуск в этом году лучше провести дома

 По сравнению с прошлым годом, респонденты стали чаще задумываться об отдыхе на даче, в Крыму и в любом месте России, тогда как число сторонников зарубежных направлений снизилось, свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убежден каждый пятый самарец (22%). По мнению 21%, оптимальное место для отдыха в 2022-м — это дача. Еще 12% считают правильным отдохнуть «на любом море», 12% — в любом месте России, 9% — в Крыму. Провести отпуск на речке или у озера, в Краснодарском крае и за границей хотели бы по 8% опрошенных в Самаре. По 5% считают, что в непростом 2022 году лучше всего отправиться на Алтай или «как можно дальше от людей». Египет, Турция, горы, путешествия в другие города, Байкал, Азия, Карелия и Абхазия привлекают по 3% самарцев. 2% респондентов уверены: этим летом вообще не стоит брать отпуск.

В том, что отдыхать в этом году следует «на любом море», чаще убеждены женщины (17% против 10% среди мужчин), а в том, что лучше провести время за работой и обойтись без отпуска — мужчины (6% против 3%).

Время проведения: 17—28 марта 2022 года

Теги: Опрос

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