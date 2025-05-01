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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос[1] среди соискателей, чтобы выяснить, как самарцы планируют провести майские праздники и какие корпоративные традиции существуют в их компаниях.

Результаты показали, что в большинстве компаний традиций в честь майских праздников нет – 82% респондентов из Самарской области не отмечают эти дни совместными мероприятиями с коллегами. Тем не менее, 10% сообщили, что их коллективы организуют выезды на природу и пикники, а 3% участвуют в субботниках. Еще в 2% компаний проводят спортивные состязания и 1% организуют благотворительные акции.



Что касается самих праздников, то больше трети (37%) жителей Самарской области собираются просто отдыхать – наслаждаться свободным временем с близкими или путешествовать. Однако бездельничать будут далеко не все: 16% планируют подрабатывать, а 10% будут заняты на основной работе. Кроме того, 14% займутся садово-огородными работами, 11% будут учиться, а 10% посвятят время своим хобби, что обычно не удается делать в будни. Ремонт (4%) и другие занятия тоже нашли своих поклонников, но в меньшем количестве.



Интересно, что лишь 8% самарцев хотят продлить майские праздники за счет отпуска или отгулов: 2% отдыхают 28-30 апреля, 4% взяли выходные на 5-7 мая, а еще 2% добавили к майским каникулам оба этих периода. Чаще всего длинный отдых в мае планируют высший и средний менеджмент (21%). Большинство же, а именно 91%, не собирается продлевать свои выходные. Так, для многих самарцев вполне хватает времени для отдыха в стандартные праздничные дни без необходимости брать дополнительные.



В 2025 году майские праздники обещают быть разнообразными: от личного отдыха до корпоративных мероприятий. Россияне выбирают для себя разные способы провести это время, и, несмотря на отсутствие традиций в большинстве компаний, у них есть отличная возможность насладиться долгожданными выходными.