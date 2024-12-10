Лишь 14% самарцев получат премии по итогам года

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Аналитики hh.ru провели опрос среди трудоустроенных соискателей и узнали, многие ли из них рассчитывают получить премию по итогам года и «тринадцатую» зарплату. Оказалось, что годовые бонусы в этот раз выплатят лишь 14% самарских компаний. Опрос проводился в ноябре 2024 года.



7% трудоустроенных жителей Самарской области рассказали, что в их компании годовую премию точно будут выплачивать, причем в полном объеме. Еще 7% отметили, что премию выплатят частично. 4% респондентов сообщили, что обычно всегда получали годовые премии, но в этот раз их не будет. В 60% компаний, по словам самих сотрудников, вообще нет подобной практики, а еще 22% затруднились ответить.



Чаще всего о полной либо частичной выплате годовых бонусов рассказывали работники из сферы науки и образования (32%), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего на премии по итогам года рассчитывают представители сферы закупок – всего 11%.



Так называемую «тринадцатую» зарплату (дополнительная выплата в конце года, не связанная напрямую с результатами работы и выполнением kpi), как и премии, тоже получат далеко не все работники. Только 13% трудоустроенных самарцев уверены, что такая выплата в этом году будет. Еще порядка 4% рассказали, что в этот раз работодатель оставляет их без «тринадцатой» зарплаты, хотя обычно она бывает. В 82% компаний таких выплат в принципе никогда не было.