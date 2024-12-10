Я нашел ошибку
Главные новости:
Выездной прием граждан провели сотрудники самарского Росреестра
Выездной прием граждан провели сотрудники самарского Росреестра
«Т Плюс» приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ
«Т Плюс» приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ
В Госдуме подготовлен законопроект о внесудебном взыскании долгов за ЖКУ
В Госдуме подготовлен законопроект о внесудебном взыскании долгов за ЖКУ
Лишь 14% самарцев получат премии по итогам года
Лишь 14% самарцев получат премии по итогам года
Летевший в Казань самолет Turkish Airlines вынужденно сел в Самаре
Летевший в Казань самолет Turkish Airlines вынужденно сел в Самаре
Рост в сфере доставки еды может замедлиться из-за ключевой ставки ЦБ
Рост в сфере доставки еды может замедлиться из-за ключевой ставки ЦБ
Житель Жигулевска украл 23 пачки сыра
Житель Жигулевска украл 23 пачки сыра
В Самаре пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо»
В Самаре пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо»
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.38
-0.04
EUR 105.1
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо»
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Лишь 14% самарцев получат премии по итогам года

10 декабря 2024 10:00
71
Лишь 14% самарцев получат премии по итогам года

Аналитики hh.ru провели опрос среди трудоустроенных соискателей и узнали, многие ли из них рассчитывают получить премию по итогам года и «тринадцатую» зарплату. Оказалось, что годовые бонусы в этот раз выплатят лишь 14% самарских компаний. Опрос проводился в ноябре 2024 года.
 

7% трудоустроенных жителей Самарской области рассказали, что в их компании годовую премию точно будут выплачивать, причем в полном объеме. Еще 7% отметили, что премию выплатят частично. 4% респондентов сообщили, что обычно всегда получали годовые премии, но в этот раз их не будет. В 60% компаний, по словам самих сотрудников, вообще нет подобной практики, а еще 22% затруднились ответить.
 

Чаще всего о полной либо частичной выплате годовых бонусов рассказывали работники из сферы науки и образования (32%), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего на премии по итогам года рассчитывают представители сферы закупок – всего 11%.
 

Так называемую «тринадцатую» зарплату (дополнительная выплата в конце года, не связанная напрямую с результатами работы и выполнением kpi), как и премии, тоже получат далеко не все работники. Только 13% трудоустроенных самарцев уверены, что такая выплата в этом году будет. Еще порядка 4% рассказали, что в этот раз работодатель оставляет их без «тринадцатой» зарплаты, хотя обычно она бывает. В 82% компаний таких выплат в принципе никогда не было.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждого второго самарца приглашали вернуться на предыдущее место работы
09 декабря 2024, 13:46
Каждого второго самарца приглашали вернуться на предыдущее место работы
Работники чаще всего возвращались, когда были предложены достойная зарплата, улучшение условий труда и повышение в должности. Общество
406
21% самарцев не планирует идти на новогодний корпоратив
09 декабря 2024, 12:12
21% самарцев не планирует идти на новогодний корпоратив
Среди тех, кто все-таки решил отмечать корпоративный Новый год, для каждого второго это достаточно ценное событие. Общество
332
Более 43% зумеров готовы съехать от родителей сразу после 18 лет
09 декабря 2024, 11:23
Более 43% "зумеров" готовы съехать от родителей сразу после 18 лет
Для 76% россиян важнейшим фактором при выборе жилья стала доступная стоимость, она оказалась наиболее значимой для всех возрастных групп. Общество
295
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
9 декабря 2024  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
385
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
9 декабря 2024  09:43
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
319
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
2908
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
655
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
938
Весь список