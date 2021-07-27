Личные вещи лётчика-штурмовика Героя Советского Союза Петра Желтухина переданы музею ЦВО в Самаре

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Личные вещи военного лётчика Героя Советского Союза Петра Желтухина переданы его родственниками военно-историческому музею Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре. Торжественная церемония прошла сегодня в гарнизонном доме офицеров.

Предметы, переданные родственниками в музей, являются значимыми памятниками военной истории, среди них вещи, служившие летчику в период его боевой службы: сумка-планшет, защитная маска, журнал боевых вылетов.

Справочно:

В наградном листе указано, что Пётр Желтухин, пилотируя легендарный Ил-2, совершил более 130 боевых вылетов на штурмовку и разведку скоплений боевой техники и живой силы противника, а также их объектов. Сбил 1 самолёт лично и 8 в составе группы. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майор Пётр Желтухин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО