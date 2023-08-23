Летние каникулы школьников из Самары прошли на даче, дома и на море

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у родителей, где отдыхали или будут отдыхать школьники этим летом. В открытом опросе приняли участие родители детей школьного возраста из Самары.

Дети каждого третьего самарца этим летом отдыхали на даче (33%). 3 из 10 родителей рассказали, что их дети провели все каникулы дома. 19% горожан отправили своих детей на Черное море, 14% — в летний лагерь. Дети-школьники 8% опрошенных путешествовали по разным городам России. У 6% дети отдыхали за границей. Еще 3% респондентов отправили детей в школьный лагерь. У 10% родителей дети отдыхали в других местах: в санатории, в спортивном лагере, у родственников.



Время проведения: 11—22 августа 2023 года