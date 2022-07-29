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Лена Катина: группа «Тату» воссоединится осенью 2022 года

29 июля 2022 17:35
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В комментариях восторженно отреагировали на новость о воссоединении певиц.

Группа «Тату» (t.A.T.u.) воссоединится осенью 2022 года, объявила в соцсетях ее участница Лена Катина. Первое выступление запланировано на 3 сентября в Ovion Show в Минске, пишут "Известия".

«3 сентября на стадионе «Динамо» будут: МОТ, Люся Чеботина, DJ Smash, Дана Соколова. Хедлайнерами фестиваля станет *барабанная дробь* легендарная группа «Тату», — отмечается на странице организаторов мероприятия.

В комментариях восторженно отреагировали на новость о воссоединении певиц.

Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. На протяжении карьеры их синглы — как англо-, так и русскоязычные — возглавляли хит-парады в РФ, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.

В марте 2009 года менеджер группы заявил о планах обеих певиц начать сольные проекты и прекращении работы группы в полномасштабном режиме. Окончательно распался творческий коллектив в 2014 году.

 

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов/"Известия"

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