«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»

6 ноября в Тольятти в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» представили постановку заслуженного мастера спорта РФ, четырехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира, воспитанника тольяттинской школы спортивной гимнастики Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие». Зрелищное театрализованное представление стало частью программы главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава», который прошел в Самарской области, и продемонстрировало всем гостям мощь и красоту российского спорта.

«Глава государства огромное внимание уделяет развитию спорта. Президент и сам спортсмен и понимает, насколько это важно. Я рад, что на форуме «Россия – спортивная держава» представилась прекрасная возможность показать моим землякам, моему любимому городу Тольятти проект, который мы представляем уже на протяжении 19 лет. Я знаю, что после наших шоу дети влюбляются в спорт, идут заниматься спортом. А это сегодня одна из самых важных задач для нас - чем больше детей будет заниматься спортом, тем здоровее и сильнее мы будем», - отметил Алексей Немов.

Олимпийский чемпион добавил, что будет стараться делать все для того, чтобы спорт в Тольятти продолжал развиваться. Импульс развитию даст строительство гимнастического центра.

Напомним, в августе этого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Алексей Немов обсудили задачи по реализации проекта «Немов-центр». Тогда губернатор подчеркнул: решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти принято, проект долгожданный и должен быть реализован.

Масштабная, не имеющая аналогов постановка «Легенды спорта. Наследие» объединила на сцене в Тольятти звезд спортивной и художественной гимнастики, акробатики, современного, народного и бального танца, балета, воздушной гимнастики. В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: Алексей Немов, Оксана Чусовитина, Дарья Трубникова, Екатерина Селезнёва, Дарья Спиридонова, Давид Белявский, Артур Далалоян, Лилия Ахаимова, Елена Замолодчикова и другие знаменитости мировой гимнастики. Вместе с ними на сцену вышли детские коллективы и юные представители лучших спортивных школ. В их числе - образцовый хореографический ансамбль «Майя» Детской хореографической школы им. М.М. Плисецкой г. Тольятти, образцовая вокальная студия «Мелодия».

«Мы можем с гордостью сказать, что мы выступали на таком масштабном шоу! Это было замечательно!», - рассказала участница «Легенды спорта. Наследие», воспитанница хореографической школы им. М. Плисецкой г.Тольятти Анна Габриелова.

«Танцевать в этом проекте, быть среди олимпийских чемпионов и достаточно сильных коллективов - это для нас очень большая честь», - добавила воспитанница хореографической школы им. М. Плисецкой г.Тольятти Василиса Кузнецова.

Яркие впечатления оставила постановка и у зрителей. Руководитель городской общественной организации инвалидов-опорников «КЛИО» Лилия Быстрицкая отметила, что шоу вызвало бурю самых позитивных эмоций: «Смесь искусства, спорта - это все наша жизнь. Здорово, что на одной сцене и именитые спортсмены, и ребята из наших тольяттинских школ. Спасибо за такой прекрасный вечер».

«Приходя на шоу Алексея Немова, дети, видя красоту спорта, гимнастики, конечно же, тянутся к спорту, что очень радует и вдохновляет», - добавила гимнастка, олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина.

