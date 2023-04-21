КВН: 20 апреля в КРЦ «Звезда» состоялась третья 1/4 лиги «Молодой специалист»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В турнире примут участие около 300 юных спортсменов Самарской области.
24 апреля состоится открытие детского футбольного турнира памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей
Самарскую область на олимпиаде будет представлять делегация из 15 обучающихся. Все они являются победителями муниципальных и региональных отборочных туров олимпиады.
Новости ПФО: Пермь принимает главное интеллектуальное соревнование Приволжья среди школьников
Проведено 10 экскурсий для учеников 6-11-х классов школ, студентов Самарского Политеха и воспитанников центра «Ровесник».
В ОДК-Кузнецов подвели итоги «Недели без турникетов»
Свои таланты и дарования участники конкурса могли продемонстрировать в семи номинациях.
Самарские росгвардейцы  отличились на окружном этапе конкурса «Солдаты антитеррора»
Правительство РФ отказалось возвращать летнее время
Правительство РФ отказалось возвращать летнее время
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
26 человек эвакуировали из-за пожара на ул. Венцека в Самаре
26 человек эвакуировали из-за пожара на ул. Венцека в Самаре
В Самаре Волга аномально прогрелась
В Самаре Волга аномально прогрелась
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.62
-0.03
EUR 89.46
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн открыли бюст заслуженного врача России Олега Яковлева
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

КВН: 20 апреля в КРЦ «Звезда» состоялась третья 1/4 лиги «Молодой специалист»

21 апреля 2023 14:36
41
Принято решение пригласить все команды 1/4 в следующий этап.

20 апреля в КРЦ «Звезда» состоялась третья 1/4 лиги «Молодой специалист». В заключительной игре этапа зрители и жюри познакомились с командами-студентами СПО со всей области.

«Молодая провинция», Сызранский политехнический колледж - 3,8
«Усолье-Сити», Усольский сельскохозяйственный техникум - 4
«Comanda», Колледж связи ПГУТИ - 4,2
«Вира», Самарский колледж строительства и предпринимательства - 4,4
«Антидепрессанты», Губернский колледж города Похвистнево - 4,4
«БТР (Бригада Типичных Рабочих)», Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства - 4,8
«Женская сборная СГК», Самарский государственный колледж - 5
«Дом культуры», Самарское областное училище культуры и искусств - 5
«Шестое чувство», Самарский торгово-экономический колледж - 5

Редакторским и административным штабом принято решение пригласить все команды 1/4 в следующий этап! Команды будут накапливать баллы за два этапа и по их итогу пройдут в финал. Вот такая супер-новость! Ведь лига «Молодой специалист» это обучающая лига! 

Игры лиги проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства образования и науки Самарской области, сообщает Движение «Самарский КВН».

 

Фото:   Движение «Самарский КВН»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Проведено 10 экскурсий для учеников 6-11-х классов школ, студентов Самарского Политеха и воспитанников центра «Ровесник».
21 апреля 2023, 14:11
В ОДК-Кузнецов подвели итоги «Недели без турникетов»
Проведено 10 экскурсий для учеников 6-11-х классов школ, студентов Самарского Политеха и воспитанников центра «Ровесник». Новости компаний
67
Свои таланты и дарования участники конкурса могли продемонстрировать в семи номинациях.
21 апреля 2023, 14:05
Самарские росгвардейцы  отличились на окружном этапе конкурса «Солдаты антитеррора»
Свои таланты и дарования участники конкурса могли продемонстрировать в семи номинациях. Общество
72
Самарскую область в программе «Послы гостеприимства» в 2023 году будут представлять яркие участники проекта «Мастера гостеприимства» – Нина Туринцева и Ольга Лодочникова.
20 апреля 2023, 22:02
В Самарской области выбраны послы гостеприимства
Самарскую область в программе «Послы гостеприимства» в 2023 году будут представлять яркие участники проекта «Мастера гостеприимства» – Нина... Туризм
446
В центре внимания
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
69
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
21 апреля 2023  11:09
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
131
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
20 апреля 2023  14:05
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
867
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
20 апреля 2023  12:33
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
332
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
20 апреля 2023  11:58
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
312
Весь список