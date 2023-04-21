КВН: 20 апреля в КРЦ «Звезда» состоялась третья 1/4 лиги «Молодой специалист»

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20 апреля в КРЦ «Звезда» состоялась третья 1/4 лиги «Молодой специалист». В заключительной игре этапа зрители и жюри познакомились с командами-студентами СПО со всей области.



«Молодая провинция», Сызранский политехнический колледж - 3,8

«Усолье-Сити», Усольский сельскохозяйственный техникум - 4

«Comanda», Колледж связи ПГУТИ - 4,2

«Вира», Самарский колледж строительства и предпринимательства - 4,4

«Антидепрессанты», Губернский колледж города Похвистнево - 4,4

«БТР (Бригада Типичных Рабочих)», Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства - 4,8

«Женская сборная СГК», Самарский государственный колледж - 5

«Дом культуры», Самарское областное училище культуры и искусств - 5

«Шестое чувство», Самарский торгово-экономический колледж - 5



Редакторским и административным штабом принято решение пригласить все команды 1/4 в следующий этап! Команды будут накапливать баллы за два этапа и по их итогу пройдут в финал. Вот такая супер-новость! Ведь лига «Молодой специалист» это обучающая лига!



Игры лиги проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства образования и науки Самарской области, сообщает Движение «Самарский КВН».

Фото: Движение «Самарский КВН»