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«Кузницы кадров»: в Лесной сказке стартовала новая смена - «За Волгу. Исследуй горизонты»

7 ноября 2023 17:31
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В ней принимают участие около 150 активистов молодежного сообщества «За Волгу», учащиеся организаций высшего и среднего профессионального образования.

В Самарской области на базе Молодежного центра «Лесная сказка» стартовала образовательная программа «За Волгу. Исследуй горизонты». В ней принимают участие около 150 активистов молодежного сообщества «За Волгу», учащиеся организаций высшего и среднего профессионального образования.

«За Волгу. Исследуй горизонты» — смена Школы молодежного актива «Кузница кадров» про командообразование активной молодежи Самарской области, у которых Волга в сердце! Выезд поможет развить корпоративную культуру участников сообщества, сформировать личностные компетенции и инновационное мышления, а также будет способствовать патриотическому воспитанию.

«Молодежное сообщество «За Волгу» – это команда единомышленников, реализующих молодежные общественные инициативы по экологическому, патриотическому, туристическому направлениям, а также развитию студенческого самоуправления, добровольчества и культуры среди молодежи региона. Активистами сообщества является более 1500 молодых людей Самарской области. Благодаря программе комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых», мы проводим для наших активистов обучение на базе молодежного центра «Лесная сказка». Уверен, выезд станет отличным опытом для каждого участника, а приобретенные знания – инструментом в развитии молодежной политики региона», – отметил директор АНО МС «За Волгу» Олег Ломаев.

В рамках выезда планируется работа по различным направлениям. Среди них – патриотическое, экологическое, туристическое, а также студенчество, демография, культура и творчество, добровольчество, информационная политика. Участники в течении трех дней будут проходить тренинги от региональных спикеров по направлениям, что поможет им еще больше разбираться в интересующих сферах.

По итогам участники получат сертификаты о прохождении образовательной программы.

Образовательная программа «За Волгу. Исследуй горизонты» является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых» и реализуется Правительством Самарской области совместно с ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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