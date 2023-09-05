Курс «Россия – мои горизонты» расширит кругозор всех российских школьников

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Городов трудовой доблести" станет больше
В течение прошлой недели водители выполняли обкатку полученной техники.
В Самаре первые закупленные в этом году трамвайные вагоны вышли в рейс
Представители проекта «Твой Ход» познакомили студентов с возможностями для самореализации в самом крупнейшем студенческом сообществе страны.
В Тольятти состоялась презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
Балансовая комиссия контролирует деятельность государственных предприятий и иных юридических лиц, создаваемых с участием Самарской области.
Эффективность работы предприятий с госучастием рассмотрели на заседании балансовой комиссии
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Благодаря своему спортивному характеру и активной жизненной позиции он быстро освоил профессию огнеборца.
Лучшим пожарным Самарской области в 2023 году стал тольяттинец Евгений Абрамов
Сферум представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее.
Учителя и школьники Самарской области получат новые функции в Сферуме
В 2023 году возросло количество бюджетных мест.
Дмитрий Чернышенко: свыше миллиона первокурсников приступили к учебе в вузах России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.28
EUR 104.42
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Курс «Россия – мои горизонты» расширит кругозор всех российских школьников

5 сентября 2023 14:57
127
7 сентября во всех школах страны пройдет первое занятие курса «Россия – мои горизонты».

7 сентября во всех школах страны пройдет первое занятие курса «Россия – мои горизонты». Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности как одно из направлений профориентационного минимума, который внедряется Министерством просвещения Российской Федерации с нового учебного года. «Профминимум» –  единая модель профориентации обучающихся 6–11-х классов.

«Россия – мои горизонты» – еженедельные занятия, которые будут проходить по четвергам для российских школьников. На 34 профориентационных занятиях они узнают о достижениях России во всех сферах экономического развития (в промышленности, в сельском хозяйстве, в информационных технологиях), в сфере инноваций и развития науки, инженерии и в других областях. На курсе дети не только впервые услышат впечатляющие цифры и факты о нашей стране, рекордные значения, лидирующие показатели России в мире и необычные факты, но и попробуют себя в роли разных специалистов этих сфер на моделирующих профпробах. Также учащиеся получат подробнейшую информацию о современном рынке труда, о перспективных профессиях и специальностях, о тех навыках, освоение которых поможет им стать востребованными специалистами.

Каждое занятие курса адаптировано под возраст школьника, ведь в Профминимуме участвуют 6-11 классы. Если, к примеру, шестиклассники на профориентационном уроке «Открой своё будущее» только пробуют понять формулу любимого дела, а она состоит из «хочу+могу+буду», то старшеклассники учатся планировать время и разрабатывают линию профессионального развития. За учебный год поэтапно школьники изучат все сферы, разберутся в своих способностях, протестируют профессии и определят ту, которая, возможно, станет для каждого любимой работой в будущем.  

Курс «Россия – мои горизонты» будет проходить на всех уровнях «Профминимума», а их три – базовый, основной и продвинутый, в том числе для участников проекта «Билет в будущее», на базе которого реализуется единая модель профориентации. Календарно-тематическое планирование курса занятий «Россия —мои горизонты» и рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее», а также материалы к занятиям доступны на информационном ресурсе проекта «Билет в будущее» — profmin.bvbinfo.ru.

 

Фото:  пресс-служба проекта "Билет в будущее"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
5 сентября 2023  13:39
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
451
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2023  12:11
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
226
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2023  10:27
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
314
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
5 сентября 2023  10:10
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
205
Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями ведущих предприятий Самарской области.
4 сентября 2023  20:32
Развитие промышленных предприятий обсудили в Самаре
686
Весь список