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Купить подарки, доделать ремонт и отдохнуть — что самарцы планируют успеть до Нового года

24 декабря 2023 11:32
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Купить подарки, доделать ремонт и отдохнуть — что самарцы планируют успеть до Нового года

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Среди дел, которые самарцы хотят успеть сделать до 31 декабря, главные — покупка подарков (16% опрошенных) и ремонт (12%). Отдохнуть до каникул — цель, похоже, провальная, но, тем не менее, ее ставят перед собой 9% горожан. 7% респондентов нужно украсить дом. Каждому двадцатому — сделать уборку. Еще 5% необходимо успеть подготовиться к празднику: составить меню, купить продукты, придумать развлечения для гостей. 4% хотели бы провести предновогодние дни с семьей. По 3% опрошенных мечтают успеть посетить врача, выздороветь, оплатить все счета («чтобы войти в новый год без долгов»), похудеть, влюбиться, починить машину, завершить обучение. Среди множества прочих дел, которые стремятся закончить до нового года горожане, — получение водительских прав, фотосессии, переезд, посещение выставок и концертов, поход в парикмахерскую и проч.

Мужчины чаще настроены отдохнуть перед праздниками. Среди представителей сильного пола также больше тех, кто утверждает, что все планы по подготовке к Новому году выполнены. Женщины беспокоятся, что не успевают купить подарки, сделать уборку и украсить дом.

Время проведения: 20—21 декабря 2023 года

Теги: Опрос

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