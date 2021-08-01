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Кубанский повар приготовил 1 101 литр борща и попал в Книгу рекордов России

1 августа 2021 19:07
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"Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов строго по старинному рецепту".

 

Кубанский повар Владимир Землянов попал в Книгу рекордов страны приготовив 1 101 литр борща, передает ТАСС. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для приготовления этого блюда кубанской команде потребовалось по 80 кг местного лука и моркови, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свеклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени.

"Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов строго по старинному рецепту. Большую часть из них купили на рынке. Я - коренной житель Краснодарского края, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный", - рассказал Владимир Землянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Благодаря такому результату повар с традиционным кубанским блюдом попал в Книгу рекордов России. Владимир Землянов не отрицает, что в будущем, возможно, решится на то, чтобы побить свой собственный рекорд. Кубанским борщом-рекордсменом угостили казаков районного казачьего общества.

 

Фото:   соцсети

Теги: борщ Кубань повар

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