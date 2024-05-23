«Крылья Советов» х поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

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25 мая — Международный день пропавших детей. Он посвящён повышению осведомлённости о проблеме исчезновения детей, привлечению внимания к поисковым отрядам и поддержке семей, которые столкнулись с подобной трагедией.

Для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» эта дата имеет особое значение, так как напоминает о причинах его создания и главной миссии — оперативное реагирование и помощь в поиске пропавших людей.

В преддверии этого дня «Крылья Советов» подготовили на матч с «Пари НН» (https://pfcks.ru/tickets/) специальные футболки, где будет нанесена фраза «Помочь ей можешь только ты» и телефон горячей линии 8-800-700-54-52 «ЛизаАлерт».

В съемке приняли участие игроки команды Сергей Бабкин, Владислав Шитов и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на фоне городского арт-объекта «Помочь ей можешь только ты», который был открыт в прошлом году.

Каждый может стать тем, кто спасет человеку жизнь.