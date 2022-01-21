Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта МКС призвали граждан не поддаваться на уловки преступников

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Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции призвали граждан не поддаваться на уловки преступников:

«Дорогие жители России! Мы, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Несмотря на то, что мы сейчас далеко от дома, нас тоже интересуют земные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. В последнее время одной из них стали мошенничества с использованием высоких технологий. Ежедневно от таких преступлений страдают наши сограждане. А ведь на самом деле — чтобы не потерять свои деньги достаточно соблюдать простые правила. Не поддавайтесь на попытки запугать вас по телефону тем, что ваш родственник якобы попал в беду, что с вашей карты кто-то снимает деньги, пытается оформить на вас кредит или совершить другую финансовую операцию. Прервите разговор и перезвоните своим близким, либо в банк по номеру на вашей карте или номеру, который указан в договоре на обслуживание. Если же кто-то в телефонном разговоре или в интернете требует назвать данные вашей карты, секретный код или же пароли, приходящие в СМС — знайте, что с такими просьбами могут обращаться только преступники. Не переходите по случайным ссылкам и не вводите данные платежных карт на тех сайтах, в которых вы не уверены. Злоумышленники могут воспользоваться полученными данными и опустошить ваши счета. Будьте бдительны, не отдавайте ваши деньги незнакомым людям, предупредите об опасности своих родных и близких!»

Фото: скриншот видео