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Космодром Байконур сегодня празднует 69-летие

2 июня 2024 14:32
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В 1957 году отсюда стартовала ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли.

Его история начинается в 1955оду, когда на территории от станции Тюра-Там в Казахстане до Камчатки развернулась огромная стройка уникального комплекса, ставшего впоследствии первым космодромом планеты.

Именно с его стартовых площадок человечеству была открыта дорога в космос: в 1957 году отсюда стартовала ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли. Вскоре в космосе первыми побывали животные, отправлены первые автоматические межпланетные станции на Луну, Марс и Венеру, были запущены спутники связи и телевещания.

12 апреля 1961 года со стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль «Восток» с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным. Началась новая величайшая эпоха — эпоха освоения человеком космического пространства.

В 1988 г. с космодрома стартовал многоразовый корабль «Буран», который стал первым в истории космическим кораблем, выполнившим приземление в автоматическом режиме. А через 10 лет в запуском модуля «Заря» началось создание Международной космической станции (МКС).

Сегодня Байконур — это крупнейший космодром в мире, который реализует до 80% пусковых программ Российской Федерации, сообщает пресс-служба Самарского Историчесого парка.

 

Фото:  пресс-служба Самарского Историчесого парка
 

 

Теги: Самара

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