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В этом году число работодателей, которые проводят корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, чуть выше допандемийного уровня.



43% работодателей планируют корпоративы на предстоящие праздники 23 февраля и 8 Марта: 23% отметят обе даты, 12% объединят празднование в одно мероприятие, 4% планируют корпоратив только на День защитника Отечества, еще 4% — только на Международный женский день. Судя по комментариям, большинство мероприятий будет носить камерный формат: чаще всего планируются офисные чаепития или небольшие фуршеты. В 45% компаний отмечать гендерные праздники не планируют.



Предприятия и организации со штатной численностью персонала от 100 до 1000 сотрудников организуют корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта чаще компаний малого и крупного бизнеса.



Среди работодателей из разных отраслей о готовности организовать празднование Дня защитника Отечества и Женского дня чаще всего говорили компании строительной отрасли и сферы услуг.



В Новосибирске 23 февраля и 8 Марта на работе будут отмечать чаще, чем, например, в Санкт-Петербурге и Москве.



В целом корпоративов на 23 февраля и 8 Марта будет в 1,5 раза больше, чем год назад (сегодня их планируют 43% работодателей против 29% в прошлом году), и даже чуть больше, чем в последние спокойные дни до пандемии (40% в 2020 году).



В опросе сервиса по поиск высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.