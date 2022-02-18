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Корпоративов на 23 февраля и 8 Марта будет в 1,5 раза больше, чем год назад

18 февраля 2022 10:17
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Корпоративов на 23 февраля и 8 Марта будет в 1,5 раза больше, чем год назад

В этом году число работодателей, которые проводят корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, чуть выше допандемийного уровня.

43% работодателей планируют корпоративы на предстоящие праздники 23 февраля и 8 Марта: 23% отметят обе даты, 12% объединят празднование в одно мероприятие, 4% планируют корпоратив только на День защитника Отечества, еще 4% — только на Международный женский день. Судя по комментариям, большинство мероприятий будет носить камерный формат: чаще всего планируются офисные чаепития или небольшие фуршеты. В 45% компаний отмечать гендерные праздники не планируют.

Предприятия и организации со штатной численностью персонала от 100 до 1000 сотрудников организуют корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта чаще компаний малого и крупного бизнеса.

Среди работодателей из разных отраслей о готовности организовать празднование Дня защитника Отечества и Женского дня чаще всего говорили компании строительной отрасли и сферы услуг.

В Новосибирске 23 февраля и 8 Марта на работе будут отмечать чаще, чем, например, в Санкт-Петербурге и Москве.

В целом корпоративов на 23 февраля и 8 Марта будет в 1,5 раза больше, чем год назад (сегодня их планируют 43% работодателей против 29% в прошлом году), и даже чуть больше, чем в последние спокойные дни до пандемии (40% в 2020 году).

В опросе сервиса по поиск высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 200
  • Время проведения: 9—16 февраля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
  • Размер выборки: 1000 респондентов

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