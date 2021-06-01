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Константин Доладов, победитель предварительного голосования: новые люди получили шанс попасть в политику 

1 июня 2021 14:42
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Предварительное голосование «Единой России» показало большой гражданский запрос на честные выборы, уверен член правления Совета отцов Самары.  

Многодетный отец, предприниматель и спортсмен Константин Доладов вошел в число победителей предварительного голосования «Единой России» в Самарской области.

Свои голоса за него отдали 69,68% тех, кто принял участие в голосовании. Он выдвигался по территории избирательного округа №3, который включает в себя Железнодорожный, Куйбышевский и Октябрьский район Самары. Чуть меньше – 61,46% набрала Светлана Макушева, она стала второй в числе победителей по этому округу.

«Я благодарен неравнодушным людям, чьи голоса позволили определить лучших – тех, кто примет участие в предстоящих в сентябре выборах, - подчеркнул Константин Доладов. – Для меня особенно важно, по результатам предварительного голосования в числе кандидатов, идущих на выборы при поддержке партии, появились новые лица. Люди, которые ранее не избирались депутатами областного и федерального парламентов, но имеют поддержку жителей своего округа. Это профессионалы, которым есть что предложить избирателям. За ними есть опыт практической работы. И, главное, у них есть идеи, как сделать нашу жизнь лучше, как реализовать Стратегию лидерства, которую три года назад наш Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров сформулировал, опираясь на мнения, предложения и ожидания всех жителей Самарской области».

Константин Доладов также отметил и высокую явку на предварительное голосование. Он напомнил, что в этом году оно впервые происходило и в режиме онлайн, и на избирательных участках. 

«Небывало высокая явка выборщиков на предварительном голосовании показала, какой большой гражданский запрос на легитимные, открытые, честные выборы существует сегодня в Самарской области», - отметил Константин Доладов.

«Единая Россия» – единственная политическая сила, которая формирует списки своих кандидатов открыто, гласно, прозрачно. «Такую степень открытости и ориентации на запросы граждан демонстрирует только наша Партия. Предварительное голосование является ярким примером того, что она находится в постоянном диалоге с гражданским обществом и по всем социально значимым вопросам советуется с людьми», - подчеркнул председатель регионального оргкомитета предварительного голосования, секретарь реготделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров. Он напомнил, что предварительное голосование в Самарской области было высококонкурентным. Заявиться на участие в нем мог любой член партии и даже беспартийный. 

В итоге претендентами на выдвижение от «Единой России» в Государственную Думу и Губернскую Думу стали 322 человека. По словам Дмитрия Азарова, такого уровня конкуренции в прежние годы не было. Наряду с действующими депутатами, политиками со стажем, в предварительном голосовании приняли активное участие много новых лиц и молодёжи, напомнил он. «Среди них немало ярких людей, которые достойно проявили себя - волонтёров, медицинских работников, представителей общественного самоуправления. Это усилило интерес граждан к праймериз», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в регионе, как и по всей стране, с 24 по 30 мая. За это время в Самарской области онлайн и офлайн проголосовали 355 483 человека. Это почти 15 процентов от общего количества избирателей в области.

 

Фото:  пресс-служба реготделения партии "ЕР"

 

Теги: «Единая Россия» предварительное голосование

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