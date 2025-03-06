Конфискованные у правонарушителя из Тольятти запчасти передали на СВО

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Судебные приставы Центрального района г. Тольятти передали военнослужащим более 50 штук автозапчастей, конфискованных у нарушителя.

Индивидуальный предприниматель из г. Тольятти занимался реализацией автозапчастей, незаконно используя чужой товарный знак. В связи с этим в отношении него сотрудниками полиции был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение назначить предпринимателю в виде наказания административный штраф, а также конфисковать у него являющиеся предметом правонарушения автозапчасти.

В отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти на исполнение поступил исполнительный лист о передачи конфискованных автозапчастей Министерству обороны. В рамках исполнительного производства сотрудником органов принудительного исполнения 54 единицы товара были переданы на нужды военнослужащих.