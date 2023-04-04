Команда Самарской области вышла в финал Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

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В Приволжском федеральном округе завершилось проведение отборочных этапов Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор».

Соревнования проводятся ежегодно в целях актуализации и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков личным составом МЧС России в области оказания первой помощи и психологической поддержки.

В Самарской области в отборочном этапе соревнований приняли участие 3 команды Главного управления МЧС России по Самарской области:

1. «СПСЧ» специализированная пожарно-спасательная часть 3 отряда ФПС ГПС (г. Самара);

2. «ТольяттиСпас» 31 отряда ФПС ГПС (г. Тольятти);

3. «Искра» 7 отряда ФПС ГПС (г. Сызрань).

В течение часа участники должны были ответить на 30 вопросов теста, касающихся оказания первой помощи и психологической поддержки, продемонстрировать на видео отработку практических навыков.

В итоге победителем отборочного тура стала команда «ТольяттиСпас», продолжившая борьбу на региональном этапе соревнований.

47 команд из разных профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований подготовили видеоматериалы по оказанию первой помощи пострадавшему и прошли в дистанционном формате проверку своих знаний и умений.

В результате призовые места в отборочном туре среди субъектов ПФО распределились следующим образом:

1 место - «Опергруппа 43» (Кировская область), 2 место - «Тольятти Спас» (Самарская область) и 3 место - «Спецчасть 43 регион» (Кировская область).

Впереди у лидеров ответственная подготовка к финальному этапу Всероссийских соревнований в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО