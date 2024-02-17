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Коллектив Большечерниговской больницы пополнила молодой врач-терапевт

17 февраля 2024 21:12
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Специалист окончила медицинский университет «Реавиз» и приехала в Большую Черниговку по программе «Земский доктор».

Коллектив Большечерниговской больницы пополнила молодой врач-терапевт Анна Денисова. Специалист окончила медицинский университет «Реавиз» и приехала в Большую Черниговку по программе «Земский доктор».

«Во время учёбы работала медсестрой в самарских клиниках, но приняла решение вернуться домой. Черниговка – мой родной край, здесь мои родители и друзья», – рассказала Анна Денисова.

При трудоустройстве врач получила 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор» и «подъемные» в размере 200 тысяч рублей. Этой мерой поддержки могут воспользоваться представители наиболее востребованных и дефицитных медицинских специальностей.

«На моем участке более 1,5 тысяч жителей. Принимаем пациентов с хроническими заболеваниями, оказываем неотложную помощь, проводим диспансеризацию и профосмотры. Если возникает необходимость, выезжаем на дом к пациенту», – отметила Анна Денисова.

По словам главного врача Большечерниговской больницы Татьяны Бобошко администрация района предоставляет молодым специалистам служебное жилье.

«Если, отработав 5 лет, специалисты остаются с нами, жилье можно оформить в собственность. Привлекаем врачей и из соседних регионов. Например, сейчас к нам трудоустраивается специалист из Саратовской области», – отметила главврач.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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