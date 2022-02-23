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Коллектив и пациентов Самарского областного госпиталя ветеранов войн поздравили с Днем защитника Отечества

23 февраля 2022 16:41
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В преддверии праздника, посвященного защитникам Родины, сотрудники СУ СКР СО посетили медицинское учреждение.

Сотрудники следственного отдела по Промышленному району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области поздравили коллектив и пациентов Самарской областного клинического госпиталя ветеранов войн с Днем защитника Отечества.

В преддверии праздника, посвященного защитникам Родины, офицеры посетили медицинское учреждение, с которым следственное управление связывают многие годы плодотворного сотрудничества. Сотрудники поздравили коллектив госпиталя с Днем защитника Отечества, поблагодарив за столь ценный ежедневный труд, направленный на помощь тем, кто защищал рубежи нашего государства.

К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, встреча с подопечными медицинского учреждения не состоялась, но следователи так же передали им слова благодарности за проявленные стойкость и мужество в самые не простые для Родины моменты и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни, передает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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