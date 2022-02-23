Коллектив и пациентов Самарского областного госпиталя ветеранов войн поздравили с Днем защитника Отечества

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Сотрудники следственного отдела по Промышленному району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области поздравили коллектив и пациентов Самарской областного клинического госпиталя ветеранов войн с Днем защитника Отечества.



В преддверии праздника, посвященного защитникам Родины, офицеры посетили медицинское учреждение, с которым следственное управление связывают многие годы плодотворного сотрудничества. Сотрудники поздравили коллектив госпиталя с Днем защитника Отечества, поблагодарив за столь ценный ежедневный труд, направленный на помощь тем, кто защищал рубежи нашего государства.



К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, встреча с подопечными медицинского учреждения не состоялась, но следователи так же передали им слова благодарности за проявленные стойкость и мужество в самые не простые для Родины моменты и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни, передает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО