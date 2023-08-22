Количество покупок фастфуда в России выросло на 8%

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По итогам первой половины 2023 года число покупок фастфуда в России выросло на 8 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Средний чек увеличился на 10 процентов и составил 439 рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Самым популярным у россиян видом фастфуда оказались хот-доги, число покупок в этой категории выросло на 10 процентов в годовом выражении. В четверку лидеров по востребованности также вошли бургеры (плюс 9 процентов), шаурма (плюс 7 процентов) и пицца (плюс 5 процентов).

Лидером по росту стоимости с января по июнь стали бургеры, по итогам первой половины года они подорожали в среднем на 10 процентов, до 241 рубля. В тройку также вошли пицца и хот-доги, цены на эти виды фастфуда увеличились на 9 процентов — до 381 и 172 рубля соответственно.

Ранее «Ведомости» сообщали, что россияне стали в два-три раза чаще есть шаурму. Динамика была обусловлена подорожанием других видов фастфуда — суши и пиццы. В итоге с января по март 2023 года число покупок шаурмы увеличилось на 9 процентов, в то время как суши и пицца показали рост на 5 и 4 процента соответственно.