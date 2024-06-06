Ко Дню русского языка в интернете создадут словарь диалектизмов

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6 июня в России отмечается день русского языка. Чтобы привлечь внимание жителей страны к богатству родного языка, в сети решили создать онлайн-словарь диалектизмов из разных регионов России.

В частности, в него вошли такие слова, как "вехотка", "бадлон", "сикарашка", "мультифора", "тремпель", "толченка", "чифанька" и многие другие. Написать диалектизм с правильным ударением и объяснить его значение пользователям соцсети "Одноклассники" предлагается в комментариях к посту в группе "Культура РФ". Авторы лучших комментариев будут награждены.

Кроме того, до конца месяца в этой же группе будут публиковаться карточки с поговорками и пословицами. Пользователи соцсети смогут узнать, откуда взялись различные известные выражения "галопом по Европам, "деловая колбаса", "ядрена вошь", "баба с возу – кобыле легче" и многие другие.

А во время прямых эфиров эксперты расскажут пользователям о происхождении русского языка, его истории, влиянии языка соцсетей на литературный язык, пишет Смотрим.