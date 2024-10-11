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Клинический психолог: "Баланс психического здоровья школьника обеспечивает успешную и продуктивную учебную деятельность"

11 октября 2024 14:57
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Как достичь этого баланса и помочь ребенку чувствовать себя хорошо в период школьных будней рассказала клинический психолог Елена Устинова.

Как достичь этого баланса и помочь ребенку чувствовать себя хорошо в период школьных будней рассказала клинический психолог Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой, к.псх.н. Елена Устинова:

"Чтобы сохранить оптимальный уровень психического здоровья ребенка в школьный период, родителям необходимо:
- обеспечить полноценное питание школьника, в том числе включая обязательные завтраки и витаминные перекусы после 2-3-го урока.- организовать режим двигательной активности школьника - в день не меньше 4-х часов. Чем дольше ребёнок в статике (сидит), тем дольше он копит в себе школьную стрессовую нагрузку.
- организовывать общение с одноклассниками вне школы - прогулки после занятий, выезды в парк или игровой центр, приглашение в гости.
- выстраивать график учебных и досуговых занятий последовательно, а не сразу догружать школьника репетиторами, секциями и кружками.
 - оставлять в середине и в конце недели дни, свободные от дополнительных занятий и кружков, для совместного общения и досуга с ребёнком, совместных прогулок и спокойных семейных вечеров.
- отдавать предпочтения не только интеллектуальным занятиям или репетиторам, но и спортивным кружкам и секциям.
- ввести режим выполнения домашних заданий до 21.00, чтобы освободить личное время ребёнка и родительское время для отдыха.
- познакомить ребёнка с простыми приёмами тайм-менеджмента: делить учебные задания на порции по 15-20 минут и с помощью песочных часов контролировать время, затраченное на решение задачи или письменное упражнение.
- учить обращать внимание на временные потери, экономить время для интересного досуга и совместного отдыха: по дороге из школы или секции учить стихотворение, пока родитель готовит ужин – ребёнок читает ему или пересказывает параграф по окружающему миру.
- дозировать количество гаджетов в день – до 1,5 часов в учебные дни и до 2-х часов в выходные, вне приема пищи, за 40 минут до сна.
- ввести принцип «удачной учебной недели», определив желаемое и допустимое количество удачных и неуспешных оценок за неделю и бонус в конце недели.
- осознать, что учебные задания, оценки и школьная жизнь не отменяют здоровья ребёнка, продуктивного общения и досуга родителей с ним".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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