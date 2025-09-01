Я нашел ошибку
Главные новости:
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной

1 сентября 2025 14:34
158
Расписание с 1 по 7 сентября.

 Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 1 по 7 сентября.

1 сентября (понедельник) День знаний:

15.30 - 16.35 Мультфильмы (1. В стране невыученных уроков (1969г., 0+) 2. Остров ошибок (1955г., 0+) 3. Чебурашка идет в школу (1983г.,0+) 4. Наш друг Пишичитай (1978г., 0+)
16.40 - 18.25 Душа (2020г., 6+)
18.30 - 19.55 Точка, точка, запятая... ( 12+)
20.00 - 21.15 Дневник мамы первоклассника (2014г., 0+)

3 сентября (среда):
17.00 - 17.50 Мы в садовника играли (документальный, 2019г., 12+) Режиссёр Максим Кузнецов. В рамках XIV Международного патриотического фестиваля "Борис Коценко представляет".
18.00 - 18.35 «Вторая столица» - «192 ступеньки в прошлое» (2005г., документальный, 12+)
18.50 - 20.25 Горячий снег (1972г., 12+)
20.30 - 22.15 Профиль (2018г., 18+)

5 сентября (пятница):
17.00 - 17.55 Призраки оперного. Неочевидная Самара
(2022г., документальный) СОВА
18.00 - 19.40 Три плюс два (1963г., 6+)
19.50 - 22.15 Трансформеры (2007г., 16+)

6 сентября (суббота):
16.00 - 17.50 Норвег (2015г., 12+)
18.00 - 20.30 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (2006г., 12+)
20.40 - 22.30 Рыбка по имени Ванда (1988г., 18+)

7 сентября (воскресенье) Детский день:
16.30 - 17.00 Мультфильмы: 1. Капитошка (1980г., 6+) 2. Бременские музыканты (1969г., 0+)
17.10 - 18.50 Каспер (1995г., 6+)
19.00 - 20.15 Сказка, рассказанная ночью (1981г., 0+)
20.20 - 22.10 Питер Пэн (2003г., 6+)

 

Фото:    Самарская набережная

