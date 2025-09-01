Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной

158

Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 1 по 7 сентября.



1 сентября (понедельник) День знаний:



15.30 - 16.35 Мультфильмы (1. В стране невыученных уроков (1969г., 0+) 2. Остров ошибок (1955г., 0+) 3. Чебурашка идет в школу (1983г.,0+) 4. Наш друг Пишичитай (1978г., 0+)

16.40 - 18.25 Душа (2020г., 6+)

18.30 - 19.55 Точка, точка, запятая... ( 12+)

20.00 - 21.15 Дневник мамы первоклассника (2014г., 0+)



3 сентября (среда):

17.00 - 17.50 Мы в садовника играли (документальный, 2019г., 12+) Режиссёр Максим Кузнецов. В рамках XIV Международного патриотического фестиваля "Борис Коценко представляет".

18.00 - 18.35 «Вторая столица» - «192 ступеньки в прошлое» (2005г., документальный, 12+)

18.50 - 20.25 Горячий снег (1972г., 12+)

20.30 - 22.15 Профиль (2018г., 18+)



5 сентября (пятница):

17.00 - 17.55 Призраки оперного. Неочевидная Самара

(2022г., документальный) СОВА

18.00 - 19.40 Три плюс два (1963г., 6+)

19.50 - 22.15 Трансформеры (2007г., 16+)



6 сентября (суббота):

16.00 - 17.50 Норвег (2015г., 12+)

18.00 - 20.30 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (2006г., 12+)

20.40 - 22.30 Рыбка по имени Ванда (1988г., 18+)



7 сентября (воскресенье) Детский день:

16.30 - 17.00 Мультфильмы: 1. Капитошка (1980г., 6+) 2. Бременские музыканты (1969г., 0+)

17.10 - 18.50 Каспер (1995г., 6+)

19.00 - 20.15 Сказка, рассказанная ночью (1981г., 0+)

20.20 - 22.10 Питер Пэн (2003г., 6+)

Фото: Самарская набережная