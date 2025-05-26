Кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание работы на эту неделю

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Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!



28 мая (среда):

18.30 - 19.40 «Пограничный пес «Алый»» (1979г., 12+)

19.50 - 21.55 «Адмирал» (2008г, история, 18+)



29 мая (четверг):

18.30 - 19.45 «Зимородок» (1972г., 18+)

19.50 - 21.50 «Король говорит» (2010г., 18+)



30 мая (пятница):

18.00 - 18.30 «Не женское дело»

(2008г, документальный, 12+) программа "Во славу Отчизны"

18.40 - 20.25 «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2024г, 6+)

20.30 - 22.35 «Как украсть миллион» (1966г, 12+)



31 мая (суббота):

17.00 - 17.25 «Самарский край. С любовью на память» (2018г., документальный, студия «Три товарища», 6+)

17.30 - 19.00 «Домовёнок Кузя» (2024г., 6+)

19.10 - 20.35 «Школьный вальс» (1977г., 16+)

20.45 - 22.15 «Достучаться до небес» (1997г, 18+)



1 июня (воскресенье) День защиты детей:

16.30 - 17.10 сборник мультфильмов

«На задней парте» (1978-1985гг, 6+)

17.20 - 18.45 «Старик Хоттабыч» (1956г., 0+)

18.55 - 20.35 «Частное пионерское. Ура каникулы» (2015г., 6+)

20.45 - 22.35 «Чебурашка» (2022г., 6+)

Фото: "Самарская набережная"