Кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание работы на эту неделю

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!
28 мая (среда):
18.30 - 19.40 «Пограничный пес «Алый»» (1979г., 12+)
19.50 - 21.55 «Адмирал» (2008г, история, 18+)
29 мая (четверг):
18.30 - 19.45 «Зимородок» (1972г., 18+)
19.50 - 21.50 «Король говорит» (2010г., 18+)
30 мая (пятница):
18.00 - 18.30 «Не женское дело»
(2008г, документальный, 12+) программа "Во славу Отчизны"
18.40 - 20.25 «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2024г, 6+)
20.30 - 22.35 «Как украсть миллион» (1966г, 12+)
31 мая (суббота):
17.00 - 17.25 «Самарский край. С любовью на память» (2018г., документальный, студия «Три товарища», 6+)
17.30 - 19.00 «Домовёнок Кузя» (2024г., 6+)
19.10 - 20.35 «Школьный вальс» (1977г., 16+)
20.45 - 22.15 «Достучаться до небес» (1997г, 18+)
1 июня (воскресенье) День защиты детей:
16.30 - 17.10 сборник мультфильмов
«На задней парте» (1978-1985гг, 6+)
17.20 - 18.45 «Старик Хоттабыч» (1956г., 0+)
18.55 - 20.35 «Частное пионерское. Ура каникулы» (2015г., 6+)
20.45 - 22.35 «Чебурашка» (2022г., 6+)
Фото: "Самарская набережная"