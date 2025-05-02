Кинотеатр под открытым небом "Филин" приглашает на показы фильмов о Великой Победе

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Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 1-11 мая:

3 мая:

16.00-17.35 Илья Муромец, 1956г 0+

17.45-19.05 Королева бензоколонки 1963г 6+

19.15-20.45 Крылья, 1966г 0+

20.50-22.40 Первый Оскар, 2022г 16+

4 мая:

16.30-18.00 Сказка о царе Салтане, 1967г 0+

18.10-18.40 Освобождение Европы, 1974г 12+ (документальный) в рамках областного киномарафона «Во славу Отчизны»

18.45-20.10 Женя, Женечка и «катюша», 1967г 12+

20.15-21.40 Солдатик, 2018г 6+

5 мая:

17.00-17.50 Показ анимационной программы Всероссийской акции «Защитникам Отечества посвящается» (6+)

Открытый российский международный фестиваль анимационного кино «Суздальфест»

18.00-18.30 Не женское дело, 2009г 12+ (документальный) в рамках областного киномарафона «Во славу Отчизны»

18.40-20.20 Крик тишины, 2019г 6+

20.30-22.30 28 панфиловцев, 2016г 18+

6 мая:

17.00-17.55 Тайфун под Москвой, 2011г 12+ (документальный) в рамках областного киномарафона «Во славу Отчизны»

18.00-19.30 Баллада о солдате, 1959г 12+

19.40-22.10 Воздух, 2023г 18+

7 мая:

17.00-18.30 Офицеры, 1971г 6+

18.40-20.50 Говорит Куйбышев, 2024г 12+ (документальный) телеканал «Губерния»

21.00-23.00 В августе 44-го, 2001г 18+

8 мая:

16.00-17.05 Разгром немецких войск под Москвой, 1941-1942гг 6+ (кинохроника) в рамках областного киномарафона «Во славу Отчизны»

17.10-18.20 Жизнь и война Ивана Посашкова, 2023г 6+ (документальный)

18.30-20.00 Завтра была война, 1987г 12+

20.10-22.30 Т-34, 2018г 12+



9 мая:

16.00-16.50 Парад Победы, 1945г 6+ (кинохроника) в рамках областного киномарафона «Во славу Отчизны»

17.00-18.30 В бой идут одни «старики», 1973г 12+

18.35-20.10 Летят журавли, 1957г 12+

20.15-22.00 Летчик, 2021г 18+



10 мая:

16.30-17.15 Три войны. Три судьбы, 2024г 12+ (документальный, Самара)

17.30-20.00 Они сражались за Родину, 1975г 0+

20.10-21.30 Аты-баты, шли солдаты, 1976г 12+



11 мая:

16.00-18.10 Тимур и его команда, 1977г 12+

18.15-19.55 Судьба человека, 1959г 12+

20.00-22.40 А зори здесь тихие, 1972г 16+

Фото: Самарская набережная