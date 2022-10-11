Кинологи УФСИН СО передали 9 служебных собак новым хозяевам

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Это восемь немецких овчарок и одна восточно-европейская. Собаки проходили службу в областной соматической больнице, колониях и следственных изоляторах.

Кинологи характеризуют служебных псов как спокойных, добрых, умных, знающих команды, как идеального друга и помощников, обладающих повышенной внимательностью, хорошим слухом и выполняющих охранную функцию территории. Послушный характер подталкивает к легкой дрессировке. Простота содержания позволяет держать питомца в загородном помещении или городской квартире.

После восьми - десяти лет службы в исправительных учреждениях четвероногих охранников отправляют на заслуженный отдых. Как правило, их забирают сотрудники или ветераны уголовно-исполнительной системы.

Собаки – хорошие сторожа, а некоторые становятся и поводырем, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО