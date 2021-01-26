Кинологи самарской ИК-29 устроили мастер-класс, где слабовидящие студенты-медики узнали об уходе за собаками

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Инициатором мероприятия стал кинолог исправительного учреждения прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова, которая является волонтёром для людей с особенностями уже 4 года.

Благодаря поддержке руководства исправительного учреждения, сотрудники кинологического отделения организовали канистерапию для слабовидящих студентов Тольяттинского медицинского колледжа. Канистерапией является разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Такую терапию также используют и в социальной реабилитации.

Кинологи ИК-29 Анастасия Генералова, Наталья Сидорова и Евгений Синуров со своими четвероногими друзьями Зевсом, Ларсеном, Рэем, Региной устроили мастер-класс, где слабовидящие студенты-медики узнали об особенностях характера и ухода за собаками.

Самой «знаменитой» овчаркой стала Регина – ветеран службы и неоднократный победитель всероссийских соревнований. Она покорила сердца абсолютно всех участников.

Как сказала Анастасия Генералова, это не удивительно. Не смотря на специфику ее прошлой службы, собака очень добрая, социализированная и обладает большой выдержкой.

Все животные после этого мероприятия получили заслуженное лакомство, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области