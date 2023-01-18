Кинолог: в случае нападения бездомной собаки необходимо показать ей «собачий сигнал о примирении»

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В случае нападения бездомной собаки необходимо показать ей «собачий сигнал о примирении». Об этом в среду, 18 января, рассказала зоопсихолог и кинолог сервиса «Гульдог» Лидия Лисичкина, пишут "Известия".

Сигнал животному следует дать, если собака проявляет открытую агрессию — рычит и скалится.

«Замереть именно в той позе, в которой вы услышали рык, отвести взгляд от зверя и дождаться, пока он замолчит», — пояснила Лисичкина «Газете.Ru».

После этого нельзя поворачиваться к животному спиной и убегать, так как это может спровоцировать преследование.

Лисичкина отметила, что также можно попытаться избежать нападения и агрессии собаки. Нужно обходить бездомную собаку «по дуге», не идти прямо на нее, двигаться спокойно, добавила эксперт.

Фото: pxfuel