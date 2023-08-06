«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля

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В субботу, 5 августа, жители Кинеля отметили сразу два праздника – 186-летие города и День железнодорожника. Населенный пункт является важным грузовым и пассажирским узлом на Куйбышевской железной дороге, в которой работает более трети населения.

В День города Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям и наградил тех, кто своим трудом, талантом и патриотизмом заслужил уважение своих земляков.

«Мы вместе с вами обустраиваем родную самарскую землю, родной город. Здесь, в Кинеле реализованы проекты по обустройству родной земли, которые сегодня приводят в пример не только в нашей Самарской области, но и далеко за пределами нашего региона, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров. – Продолжим вместе с вами обустраивать родную землю, приводить в порядок социальную инфраструктуру: больницы, поликлиники, дома культуры, школы. Продолжим движение вперед несмотря ни на что, несмотря ни на какие происки врагов, несмотря на их желание вставить нам палки в колеса, мы продолжим двигаться вперед. И залог тому – талантливые, ответственные, любящие свою Родину люди, которые живут здесь, в Кинеле. Это важный город не только для нашего региона, но и для всей страны. Город-труженик сегодня вносит свой вклад в опережающее развитие нашего региона».

За последние годы в Кинеле благоустроены 91 двор и 31 общественное пространство. Кроме того, реализовано два проекта Всероссийского конкурса малых городов – «Сквер и набережные озера Ладное», «Парк на озере Крымское. Продолжение реализации концепции «Кинель – город чистых озер». Важно отметить, что отремонтировано более 42 километров дорог.

Развивается социальная сфера. За последние годы капитально отремонтированы поликлиническое отделение в поселке Алексеевка. Новый вид приобрели детская и взрослая поликлиники, терапевтическое отделение Центральной районной больницы. Туда же было поставлено более 300 единиц нового современного оборудования. В поселке Усть-Кинельский новый современный вид приобрела врачебной амбулатория. Кроме того, на службу неотложной и скорой медицинской помощи поступило 25 новых автомобилей.

Существенные изменения произошли и в сфере образования. С 2018 года капитальный ремонт прошел в трех школах, открыто 6 современных центров «Точка роста» и 2 мини-технопарка «Кванториум». Ремонт проведен и в одном детском саду. А вчера в системе дошкольного образования Кинеля дополнительно было открыто 11 групп. Отремонтирована детская школа искусств «Камертон». Реализованы проекты «Школа креативных индустрий» и в сфере туризма.

В Кинеле активными темпами идет догазификация поселков, которые входят в состав городского округа. За последние годы было построено более 87 километров газопроводов, установлено 56 регуляторных пунктов, природное топливо уже пришло в 85 домовладений.

В рамках развития спортивной инфраструктуры были построены 10 универсальных, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт.

Кинель стал привлекательным для людей. По словам Главы города Александра Прокудина, число жителей за последние годы увеличилось до 58 тысяч человек. «У нас удобно транспортное расположение, близость к Самаре. Кроме того, отмечается рост строительства индивидуального жилья – только в прошлом году было построено более 61 тысячи квадратных метров, – добавил он. – Наш город стал привлекательным для жизни и для работы».

Отдельно Глава региона обратился к тем, кто оказывает помощь и поддержку защитникам Отечества – участникам специальной военной операции, а также их родным и близким. «Нашим парням, конечно, помощь нужна. Именно благодаря им мы можем собираться здесь под мирным небом нашей самарской земли и отмечать праздник. Они с оружием в руках защищают сегодня мирное небо над нашей Родиной, защищают все, что для нас дорого и свято. Я отдельно поздравляю в этот день семьи военнослужащих. Я благодарю всех, кто ни на минуту не забывает о наших защитниках, которые вносят свой вклад в приближение великого Дня Победы, поддерживает наших бойцов, передает гуманитарную помощь, делится всем, чем только сам может для того, чтобы поддержать наших защитников и семьи военнослужащих, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Здесь, в Кинеле единство людей по поддержке нашей армии чувствуется, чувствуется забота и благодарность в отношении семей военнослужащих. Я надеюсь, что это сохранится до самого важного дня – до Дня Победы. Очень важно нашим парням знать, что здесь о них помнят каждую минуту, не забывают, делают все возможное, чтобы их поддержать, вселить в них уверенность на ратные подвиги. Это придает им сил. Я уверен, что благодаря нашему национальному лидеру, Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с его поддержкой нашего региона мы преодолеем все сложности. Враг будет разбит, Победа будет за нами».

Фото: Дмитрий Бурлаков.