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Кикшеринговые компании в 30 городах России запустили собственные аналоги ГАИ для фиксации нарушений ПДД при использовании электросамокатов, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Известия".

В сервисе МТС Юрент этим занимаются 2,5 тысячи человек в 30 городах. Внутри компании их называют «консультантами по безопасности». Они работают в самых популярных местах: в парках, на набережных и возле метро.

"Консультанты выявляют распространенные нарушения ПДД и правила сервиса: езду вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах и неправильную парковку. Всего с начала сезона 2024 года по всей России было выписано порядка 150 тыс. штрафов. При этом треть из них оформлена с помощью консультантов по безопасности", - МТС Юрент.

Штраф за езду пьяным составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, за передачу самоката ребенку — 10 тысяч рублей, за неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей.

В некоторых случаях штраф сопровождается блокировкой аккаунта на сезон или пожизненно.

Представитель МТС Юрент сообщил, что первый штраф за езду в нетрезвом виде уже выписан, но сделали это сотрудники ГИБДД.

"Катающийся на электросамокате сбил ребенка в пешеходной зоне, это произошло 9 июня в Южном федеральном округе. Водителя задержали сотрудники ГАИ и по итогам медосвидетельствования оказалось, что он управлял самокатом в нетрезвом виде. Госавтоинспекция передала всю необходимую информацию в компанию, по официальному запросу водитель был заблокирован в сервисе и оштрафован на 100 тыс. рублей", - МТС Юрент.

Аналогичные сотрудники, фиксирующие нарушения самокатчиков, появились и в Яндекс Go. Они работают в Москве и Санкт-Петербурге.

В Whoosh информацию о нарушениях передают сотрудники, которые заряжают и переставляют самокаты. Также компания использует данные с городских камер в Москве, например, если человек не спешился на пешеходном переходе.

Фото: freepik.com