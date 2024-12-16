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Каждый второй житель Самары передаривает подарки

16 декабря 2024 13:48
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каждый второй житель Самары передаривает подарки

Аналитики Авито провели опрос и узнали у жителей Самары об отношении к подаркам. Выяснилось, что женщины покупают подарки раньше мужчин, но мужчины готовы потратить больше. В основном жители Самары тратят на один презент до 5 000 рублей. Кроме того, почти половина респондентов предпочитают сюрпризы и каждый второй иногда передаривает подарки — причем так чаще поступают женщины.

Для большинства жителей Самары новогодние подарки для близких — неотъемлемая часть праздника. По данным опроса Авито, покупать их в основном начинают в начале декабря (41%). В среднем по России так чаще поступают женщины — 50% против 37% мужчин. Женщины также чаще начинают заниматься этим за пару месяцев до праздников (15% против 7% мужчин). Однако более трети (37%) закупаются подарками за неделю до Нового года — здесь преуспевают мужчины (38% против 27%). Также 4% не считают это обязательным элементом праздника и не дарят подарки совсем и мужчины так поступают в два раза чаще женщин (13% против 6%). 

Каждый второй (51%) заказывает новогодние подарки онлайн. А 19% мужчин и 15% женщин продолжают покупать подарки на рынках и ярмарках. В декабре традиционно начинают работу праздничные базары, где можно приобрести симпатичный новогодний декор и другие сувениры. Каждый пятый (23%) старается купить что-то на распродажах, которые обычно начинаются в ноябре и проходят вплоть до праздников. 

В основном (69%) жители Самары тратят на один подарок до 5 000 рублей. От 5 001 до 10 000 рублей готовы заложить в бюджет 20% респондентов, а более этой суммы — 10%. В среднем женщины тратят на подарок 5 000 рублей, а мужчины — 6 200 рублей.

При этом почти половина (41%) опрошенных признались, что больше всего любят подарки-сюрпризы и не хотят, чтобы презент был предсказуемым. Что-то из вишлиста предпочитают получать 23%, причем чаще такого практичного подхода придерживается молодежь 18-24 лет (22%). 53% респондентов отметили, что если им не понравится подарок, они могут его передарить. Чаще так поступают женщины (44% против 35% мужчин), а реже — молодежь (35%).

Игра в «Тайного Санту», в кругу семьи, друзей или коллег входит в ежегодную традицию у 15% опрошенных, а 21% принимают в ней участие время от времени. Этот обычай появился в России относительно недавно, и чаще в «Тайного Санту» играет молодежь 18-24 лет (52%), а реже всего — респонденты старше 65 лет (11%). При этом почти треть (30%) никогда не играли в него, но хотели бы попробовать. Есть и те, кого «Тайный Санта» не интересует (33%) — в основном это мужчины (46%) и опрошенные старше 55 лет (56%).

Теги: Опрос

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