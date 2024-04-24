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Каждый второй самарец занимается в спортзале или плавает, чтобы снизить уровень стресса

24 апреля 2024 11:14
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Каждый второй самарец занимается в спортзале или плавает, чтобы снизить уровень стресса

30,5% жителей Самары регулярно посещают спортзалы, а 21% – бассейн. В основном они занимаются самостоятельно, но 11,8% нанимают себе тренера для занятий. Такие данные получила «АльфаСтрахование» по итогам опроса среди жителей регионов.

22,8% участников исследования занимаются спортом раз в неделю, 21,4% – несколько раз в неделю, 15,2% – несколько раз в месяц. Не занимаются спортом вообще 16,1% самарцев.

Плавать предпочитает каждый пятый, на секции ходит каждый четвертый, а 13,6% играют в спортивных командах. 26,6% горожан занимаются дома.

Для 30% опрошенных спорт – это способ снятия стресса. 28,2% с его помощью поддерживают здоровье, 24,3% – физическую форму. Каждый пятый убежден, что спорт дает возможность расслабиться. 20,6% используют его как способ провести время с друзьями, а 9,2% занимаются спортом просто потому, что это модно.

Предпочтение респонденты отдают занятиям спорта летом – так ответили 47,1%. У 32,2% тяга к спорту приходит весной – появляется вдохновение или цель похудеть. Круглогодично дают нагрузку своему телу 24,8% опрошенных.

Каждый третий тратит на спорт ежемесячно от 1 до 3 тыс. руб. 19,5% обходятся тратами до 1 тысячи. 15,6% расходуют 3 – 5 тысяч. Еще 13,8% на спорт не тратят вообще ничего. Крупные траты от 25 тыс. руб. ежемесячно себе позволяют всего 0,9% опрошенных.

Ежегодные траты на одежду у 23,5% составляют от 3 до 5 тыс. руб. 18,3% тратят менее тысячи. 16,5% расходуют от 5 до 10 тыс. руб., 12,2% – от 15 до 25 тыс. руб.

Инвентарь участникам опроса обходится в большинстве от 3 до 5 тыс. руб. ежегодно – так ответили 19,8%. 15,6% тратят от 5 до 10 тыс. руб. 14% - от 1 до 3 тыс. руб. 13,5% не покупают инвентарь.

В опросе приняли участие 1207 человек. 57,9% - мужчины. 57% респондентов – от 25 до 45 лет. 16,5% - от 18 до 25 лет, 16,3% - от 45 до 54 лет.

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