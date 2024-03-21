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Каждый второй самарец нанимает бригаду, чтобы сделать ремонт

21 марта 2024 13:43
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Каждый второй самарец нанимает бригаду, чтобы сделать ремонт

Согласно опросу Авито Услуг, больше половины россиян (57%) собираются в этом году делать ремонт, еще 21% опрошенных пока не определились. Среди тех, кто готов заняться обновлением интерьера, женщин больше, чем мужчин — 59% против 54% соответственно. Чаще всего планируют ремонт люди в возрасте от 25 до 44 лет (62%).

Аналитики Авито Услуг выяснили, сколько россияне готовы потратить на ремонт в этом году, какие работы они предпочитают делегировать мастерам и какую часть бюджета на ремонт выделяют на оплату услуг профессионалов.

Большинство россиян не готовы тратить на ремонт больше 100 тысяч рублей

Что касается бюджета на ремонт, примерно треть респондентов (29%) собирается ограничиться суммой до 50 тысяч рублей. Еще 30% россиян готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый третий опрошенный (29%) полагает, что на ремонт уйдет от 100 до 500 тысяч рублей. И только 7% планируют отдать за ремонт больше полумиллиона рублей.

Среди тех, кто согласен выложить за ремонтные работы больше 500 тысяч рублей, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (10%). Больше всего потратить на ремонт готовы москвичи. 12% жителей столицы могут себе позволить заплатить 500+ тысяч рублей за обновление квартиры.

Сэкономить на ремонте чаще всего стараются представители старшего поколения: 42% людей в возрасте старше 65 лет заявили, что их бюджет на ремонтные работы — не больше 50 тысяч рублей. Среди тех, кто планирует уложиться в эту сумму,  больше всего жителей городов с населением до 100 тысяч человек (34%).

Почти половина россиян делают ремонт самостоятельно

Аналитики Авито Услуг выяснили, что важнее для россиян при проведении ремонтных работ — уложиться в бюджет или получить качественный ремонт. Более чем половине  (55%) из тех, кто готов затеять ремонт в этом году или пока не определился, важен баланс — они рассчитывают получить качественный ремонт и не выйти за рамки бюджета. Для 37% респондентов в приоритете — качество. И только 8% респондентов отметили, что для них первостепенное значение имеют деньги — их задача уложиться в определенную сумму.

Каждый пятый опрошенный (19%) собирается обратиться за помощью к профессионалам. Треть респондентов (35%) планирует провести одну часть ремонтных работ самостоятельно, а другую — поручить мастерам.

Москвичи чаще других нанимают строительные бригады

Женщины чаще мужчин готовы делегировать ремонт профессионалам — 21% против 16% соответственно. За вариант нанять строительную бригаду также голосуют зумеры — каждый пятый россиянин в в возрасте от 18 до 24 лет (22%) не готов ремонтировать квартиру своими силами. Чаще других предпочитают обращаться к мастерам москвичи — треть жителей столицы (28%) поручают ремонтные работы бригадам.

Треть опрошенных (31%) закладывают бОльшую часть бюджета на приобретение строительных материалов и мебели, а на оплату работы специалистов выделяют до 25% от бюджета на ремонт. Половина респондентов планируют заплатить мастерам от 26% до 50% бюджета. И всего 4% россиян согласны потратить на работу ремонтников более 75% заложенного бюджета. Больше других готовы отдать за оплату  услуг ремонтной бригады молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Треть из них согласны выделить свыше 50%, и ещё 8% — 75% от бюджета.

Треть россиян доверяют ремонт в ванной и санузле только профессионалам

Больше трети россиян (37%) собираются поручить косметический ремонт мастерам.  Еще 34% респондентов считают, что ремонтом ванной комнаты и санузла должны заниматься профессионалы. Треть опрошенных (31%) планируют заплатить профессионалам за установку дверей и за все сантехнические работы, еще 29% — не готовы самостоятельно ремонтировать кухню, и 24% — планируют привлечь строительную бригаду для установки или замены полов.

Спрос на дизайнеров интерьеров в России вырос на 55%

Аналитики Авито Услуги фиксируют рост спроса на услуги ремонтных бригад — зимой он увеличился на 29% год к году.

Значительно вырос интерес россиян к монтажу систем вентиляции (+116%), плиточным работам (+63%), установке дверей (+58%), остеклению балконов (+31%), поклейке обоев и малярным работам (+39%), а также увеличился спрос на услуги дизайнеров интерьеров (+55%).

Теги: Опрос

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